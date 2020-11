Emergenza Covid, Lombardia è zona rossa

Tutte le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha annunciato poco fa in diretta televisiva il premier Giuseppe Conte, precisando che "lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività".

"Rispetto alle persone contagiate - ha spiegato sempre Conte - sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c'è l'alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche. Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave".

Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta sono state inserite nella zona rossa, quella ad elevata criticità. Nella fascia gialla, a moderata criticità, rientrano invece Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia rientrano nell'area gialla.

Nella zona arancione (criticità medio-alta) troviamo invece Puglia e Sicilia.

Entro domani sera, ha detto sempre il premier, il Consiglio dei Ministri approverà un nuovo decreto legge per i ristori.