Ecco i numeri dell'epidemia a Vigevano

VIGEVANO - I numeri dell'epidemia si sono decuplicati da un mese all'altro. E' quanto ha rivelato nel tardo pomeriggio di venerdì il sindaco Andrea Ceffa nel corso di una diretta dal proprio profilo Facebook.

Ceffa, nel primo giorno di lockdown, ha voluto fare il punto della situazione. Ha affermato di essere ottimista sulla possibilità di arrivare tra quindici giorni a un attenuamento delle misure restrittive, se si confermerà il trend che vede il Pavese e la nostra città zone meno colpite rispetto ad altre della Lombardia: "Lo chiederò al presidente Fontana. La possibilità di differenziare le restrizioni nelle singole province o città non è stata esclusa dal ministro Speranza, ma questo potrà avvenire non prima di quindici giorni", ha detto il primo cittadino.

I numeri rivelati da Ceffa sono però abbastanza impietosi e mostrano come la corsa dell'epidemia abbia avuto un'impennata impressionante anche nella nostra città. "A settembre erano stati registrati 46 casi di positività - ha spiegato il sindaco - A ottobre sono stati 466. Nel corso di questo mese, dato aggiornato al 5, sono 204, con un picco di 70 lo stesso giovedì 5. Nella giornata di venerdì 6 si sono registrati, aggiornamento nel primo pomeriggio, 20 casi".

I ricoverati vigevanesi (l'ospedale in questo momento sta ospitando anche pazienti che non trovano posto in altre strutture lombarde) sono 48 e ci sono stati 86 guarigioni. Ceffa ha poi riassunto le principali misure del Dpcm del 4 novembre che ha posto la Lombardia in zona rossa e fatto appello alla cittadinanza perchè le norme vengano rispettate e che i comportamenti delle persone possano portare a rallentare l'epidemia.