Emergenze: il progetto di Rotary e Protezione Civile

Sono l'avvocato Claudio Cambedda, referente dell'unità di protezione civile per il distretto 2050, e la signora Fabiana Lisita, coordinatrice del gruppo comunale dei volontari di protezione civile di Vigevano, i relatori dell'incontro che si terrà martedì sera, alle 21, sulla piattforma Zoom. La serata sarà dedicata a illustrare il progetto tra Rotary e Protezione civile per la diffusione delle pratiche da attuare in caso di emergenza.