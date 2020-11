Gruppo Civico, separazione da Vigevano Futura

VIGEVANO - Separazione tra il Gruppo Civico e la coalizione che ha eletto Furio Suvilla in consiglio comunale, il quale ha subito ribattezzato il gruppo Futuro e Civiltà, unificando le varie anime presenti nell’alleanza. Ma non a tutti la cosa è andata giù. Al Gruppo Civico, ad esempio, che ha deciso di tornare in solitaria. All’opposizione, senza più rappresentanti in consiglio comunale (ne aveva due, Daniela Parini e Franco Notarfrancesco). Un addio, quello con Suvilla - a detta del segretario del Gruppo, Michele Notarfrancesco - all’insegna del fair play. “La scelta di separarci dal movimento che abbiamo appoggiato durante le scorse elezioni comunali - afferma Notarfrancesco in una breve nota - è stata principalmente la non condivisione della scelta dei componenti del gruppo. Preciso che non abbiamo firmato alcuno statuto del movimento Futuro e Civiltà. Il nostro gruppo è nato per ascoltare i cittadini e condividere le idee. Sarà così anche nel futuro, mantenendo sempre la nostra identità e la nostra collocazione di centrodestra. Chiediamo quindi che il nostro movimento non venga più affiancato a Vigevano Futura o a Futuro e Civiltà, che riteniamo non debba più essere il nome del movimento”. Notarfrancesco ammette che si guarda con un occhio di favore alla nuova maggioranza. «Con il sindaco Ceffa abbiamo sempre lavorato bene e mantenuto un rapporto positivo, così come con il suo vice Antonello Galiani. La nostra sarà dunque un’opposizione costruttiva, con desiderio di confronto».