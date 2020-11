Strada, “manovre sleali da Città Metropolitana, da Pd e Cinque Stelle”

“Da tali esponenti - prosegue il documento - sono pervenute sempre e solo proposte fantasiose e irricevibili come passaggi a raso in pieno Parco del Ticino sul territorio della frazione di Casterno, sottopassi e tunnel irrealizzabili, ponti a scavalco del naviglio (su cui peraltro insiste un vincolo monumentale), tutte proposte senza alcuna progettazione esecutiva e soprattutto senza alcuna fonte di finanziamento”.

“E' evidente, quindi, l'intenzione di affossare un progetto che è stato già ampiamente oggetto da parte dei Comuni interessati di mediazioni sul tracciato e relative mitigazioni, un progetto già finanziato e vagliato dal TAR che, è giusto ricordarlo, nella sua sentenza ha evidenziato un mero problema procedurale respingendo ogni altro ricorso».

“L'attuale Ministro De Micheli di area Pd, evidentemente mal consigliata, - continua il Comitato Robecco Sicura Sì Strada - non si è mai premurata di accettare il confronto con i Sindaci del Sì, nonostante questi lo avessero richiesto più volte, ed ha dichiarato la non eseguibilità di un'opera necessaria e vitale per rilanciare un vasto ed importante territorio come quello del magentino e dell'abbiatense.Il Ministro così come gli esponenti di città Metropolitana si stanno assumendo la grave responsabilità di privare un territorio della possibilità di offrire nuovi posti di lavoro e occasioni di sviluppo nonché di vedere ridotte del 75% le polveri sottili, il tutto come dimostrato da studi effettuati dall'Università di Pavia nel 2018”.

“Ancor più grande è la loro responsabilità se si pensa al difficile periodo che stiamo attraversando e che vedrà ancora per molto tempo la nostra economia soffrire ed arrancare per risollevarsi”.

“Ci teniamo perciò a comunicare che tale atteggiamento inqualificabile sarà per questo comitato, coordinato con gli altri comitati del Sì Strada, uno stimolo ulteriore ad impegnarsi ancor di più affinché si arrivi alla realizzazione della Vigevano- Malpensa forti anche del sostengo dei Comuni di Robecco s/n, Magenta, Abbiategrasso, Ozzero, Vigevano che come da loro programma elettorale, rappresentano con i loro Sindaci pro-strada la volontà della stragrande maggioranza della popolazione interessata dal passaggio della nuova infrastruttura”.

“Restiamo pronti ad attuare azioni dimostrative anche forti come blocchi del traffico e dei ponti geograficamente interessati al passaggio della suddetta strada con il coinvolgimento della cittadinanza, ovviamente quando possibile. Infine - conclude il comunicato - siamo altresì certi che Regione Lombardia sta facendo e farà valere le proprie ragioni col Governo centrale visto anche l'inserimento dell'arteria tra le opere fondamentali da realizzare per le Olimpiadi invernali del 2026”.