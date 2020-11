Vigevano, mercato in Brughiera? Non se ne parla...

Pollice verso. Gli ambulanti esclusi dall'area mercatale dall'ultimo Dpcm, si sono rifiutato di "trasformarsi” in operatori itineranti, quindi senza la possibilità di allestire il banco, ma di essere presenti solo con i camion aperti e con una distanza di 250 metri tra un'attività e l'altra.

Oggi in Brughiera, la zona individuata per allestire il mercato per gli operatori esclusi dall'area mercatale, si sono presentati alcuni ambulanti. Ma nessuno ha iniziato a vendere.

Sentiamo le parole del presidente di Ascom Renato Scarano e di Loris Capuzzo, uno degli operatori presenti questa mattina in Brughiera