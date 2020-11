Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021, sull’intera rete viaria di competenza della Provincia di Pavia, tutti i veicoli a motore devono essere muniti di pneumatici invernali, o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio (catene). Durante questo periodo i ciclomotori ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade, oltre che in assenza di fenomeni nevosi in atto.