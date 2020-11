Tamponi rapidi al drive in: l’iniziativa di 12 sindaci lomellini per «scovare il Covid»

Un tampone rapido con modalità drive-in, al costo di 25 euro. Chi dovesse risultare positivo, potrà sottoporsi direttamente anche al tampone molecolare, al costo di 60 euro. Il tutto senza dover subire lunghe attese e prenotando con una semplice mail (driveinlomellina@gmail.com, occorre indicare nome, cognome e un recapito telefonico).

L’iniziativa, già testata con successo lunedì a Castello d’Agogna, sarà itinerante in Lomellina, dove diversi sindaci – oltre a Castello d’Agogna, ci sono Breme, Candia, Castelnovetto, Ceretto, Cergnago, Nicorvo, Robbio, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana e Zeme – hanno voluto unirsi sotto l’hashtag #scoviamoilcovid, organizzando il servizio in collaborazione con un laboratorio specializzato.

Il prossimo appuntamento in calendario è questo sabato a Robbio: i cittadini potranno sottoporsi ai test al palazzetto dello sport. I prossimi test in calendario, sempre con modalità drive in, si terranno sabato 21 a Sant’Angelo Lomellina, sabato 28 a Castelnovetto, sabato 5 dicembre a Zeme.