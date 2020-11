Contagi Covid a Vigevano: già superato il dato di ottobre

VIGEVANO - Nuove comunicazioni sulla situazione del contagio da Covid 19 a Vigevano - in diretta sui social - da parte del sindaco Andrea Ceffa, dopo quella di venerdì scorso. I positivi in città. In settembre se ne sono registrati 46. In ottobre si è passati a 466, dieci volte tanto. E ad oggi? La situazione di novembre vede fino al 6 novembre già 204 contagi, fino al 13 invece arriviamo a 573, vale a dire +369 rispetto alla settimana precedente. Già superato, quindi, il dato di tutto il mese di ottobre.

I ricoverati (vigevanesi, vi sono anche altre persone di paesi o città diverse) in ospedale a oggi sono 56, + 8 rispetto alla settimana scorsa. Attualmente 4 sono quelli che si trovano in terapia intensiva. Il totale dei guariti da settembre è di 146 persone, tra dimesse e con tampone negativo. Al 6 novembre erano 87, al 13 si registra quindi un aumento di 27 guariti. "Ci sono dati migliorati sui ricoveri e sui guariti - ha detto Ceffa - ma non rilassiamoci, questo risultato è dato oltre all'attività di tutto il mondo sanitario, anche ai comportamenti, che devono continuare ad essere corretti, rispettando le normative". "Questa seconda ondata - ha aggiunto - sembra essere molto più contagiosa, ma per il momento pare avere un effetto meno drammatico sui ricoveri. Se è vero però che il 5% dei positivi ha bisogno di cure aggiuntive rispetto a quelle prestate a casa è evidente che più aumentano i contagiati, più rischia di crescere anche questo numero".

Questione tamponi: presso ospedale si riesce a farne 140 al giorno, più soggetti privati che ne fanno altri 150 al giorno, complessivamente la potenzialità è di quasi 300 al giorno, forse anche di più. Ma c'è una novità importante, ha spiegato il sindaco: "Abbiamo dato disponibilità ad Ast e Asst del parcheggio del Palasport per attivare il drive through dei tamponi: a partire da fine settimana prossima lo avremo anche noi, grazie al nostro lavoro, a quello di Ast, Asst e grazie al 3° Stormo dell'Aeronautica Militare che già da lunedì o martedì pianterà le tende ed effettuerà il servizio. Si arriverà in auto, ovviamente con prescrizione e tessera sanitaria". Ceffa ha poi mostrato anche la planimetria del parcheggio attrezzato (nella foto sotto)

Infine un'informazione sul Coc, centro operativo comunale attivo durante il lockdown primaverile. "Non è mai stato chiuso - ha detto Ceffa - ma fino al mese scorso non svolgeva grandi attività. Ora però potrebbero presentarsi nuovamente delle necessità". Il numero da contattare è il 335 7271841 dal lunedì al venerdì (9-12 e 15-18). Il servizio è rivolto alle persone over 65 e ai cittadini in difficoltà perchè positivi al virus o in isolamento domiciliare. In questa condizione (isolamento domiciliare) a Vigevano ci sono circa 1.000 persone, da settembre.