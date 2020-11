Rfi inserisca il raddoppio nei suoi piani commerciali

VIGEVANO - Il gruppo consiliare del pd vigevanese ha presenrtao una mozione, che sarà discussa in uno dei prossimi consigli comunali, con la quale si vuole impegnare sindaco e giunta a"chiedere ufficialmente che il raddoppio ferroviario sulla direttrice Alessandria-Mortara–Milano nella tratta Mortara–Albairate sia inserita nel Piano Commerciale di RFI; a trasmettere il presente impegno agli organi di indirizzo di RFI, così come al Presidente della Regione Lombardia, all’Assessore deputato ai trasporti, ai Consiglieri Regionali e ai Parlamentari del territorio".

Ecco il testo completo della mozione.

Premesso che Il raddoppio ferroviario della tratta Mortara – Albairate è un’opera fondamentale per lo sviluppo economico della nostra città dato che Vigevano e la Lomellina scontano un deficit infrastrutturale storico e a pagarne gli effetti sono soprattutto i pendolari che ogni giorno vanno a lavorare a Milano, subendo continui ritardi e cancellazione di treni

Valutato che Il costo stimato dell’opera come da CdP di RFI al 31 ottobre 2019 è di 443 milioni di euro circa a fronte di una copertura finanziaria disponibile pari a 6,42 milioni di euro (1,4% del fabbisogno opera) ma tuttavia occorre registrare che già risorse sono state impiegate per opere collaterali quali sovrappassi sulla SP192 e nella frazione Medaglia di Mortara



Preso atto che il 30 ottobre scorso è uscita la nuova versione del Piano Commerciale di RFI comprendente le tratte in cui sono previsti i potenziamenti e i miglioramenti della rete ferroviaria italiana e il raddoppio sulla tratta Mortara – Albairate non è menzionato. Considerato che il Piano Commerciale rappresenta le azioni di sviluppo tecnologico e infrastrutturale messe in campo da RFI per promuovere la crescita del trasporto ferroviario, sia per i viaggiatori che per le merci, coerentemente con gli scenari di mercato previsti, le esigenze dei clienti e il Piano Industriale e, le azioni e gli interventi dichiarati nel documento, hanno prevalentemente previsione di attivazione tra il 2020 e il 2024.

Valutato che RFI da la possibilità ai portatori di interesse (Regioni, imprese ferroviarie e di trasporto), fino al 4 dicembre, di chiedere integrazioni, fare osservazioni ed eventuali richieste, non vincolanti, che potrebbero essere recepite entro febbraio 2021 Impegniamo il Sindaco e la Giunta a:

- chiedere ufficialmente che il raddoppio ferroviario sulla direttrice Alessandria - Mortara – Milano nella tratta Mortara – Albairate sia inserita nel Piano Commerciale di RFI;

- trasmettere il presente impegno agli organi di indirizzo di RFI, così come al Presidente della Regione Lombardia, all’Assessore deputato ai trasporti, ai Consiglieri Regionali e ai Parlamentari del territorio.