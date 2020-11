Candia, il sindaco chiude l'asilo

Il sindaco di Candia chiude la scuola materna del paese. «Una maestra è positiva».

Ma non lo dicono i test ufficiali: la donna si è sottoposta nei giorni scorsi agli esami salivari promossi da Castello d'Agogna, Robbio e da altri 13 Comuni, Candia compresa. Inoltre il suo convivente aveva già sintomi Covid nei giorni scorsi. L'ordinanza, pubblicata qualche ora fa sull'albo pretorio del comune di Candia, vale da domani (lunedì) fino al prossimo fine settimana. Il sindaco potrà poi prolungarla. I test salivari per ora non sarebbero riconosciuti da Ats Pavia: domenica sera nessun provvedimento era ancora stato preso.

«Vista la gravità della situazione - dice il primo cittadino di Candia, Stefano Tonetti - io non ho voluto mettere a repentaglio la salute degli altri insegnanti, degli operatori, dei bambini e delle loro famiglie. Chiudo la scuola per l'infanzia fino a venerdì, come è nei miei poteri, aspettando che da Pavia si sveglino. Ats non si è ancora attivata. Non sono io a dover disporre la quarantena, ma almeno lascio i giorni sufficienti a chi di dovere per farlo».