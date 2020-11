Vigevano, i controlli anti-assembramento della polizia locale

La polizia locale di Vigevano ha avviato nel fine settimana una serie di controlli in centro storico, nei parchi cittadini. nelle aree giudicate a maggiore rischio di assembramento. Tutto questo coinvolgendo 14 agenti grazie alla disponibilità dei fondi del Progetto Smart della Regione. «La cifra erogata, 5.720 euro per il nostro Comune - spiega l'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo - ci permette di portare avanti questo servizio dalle 20 alle 24 tutti i giorni sino alla metà di dicembre. E' importante che i cittadini contribuiscano al rispetto delle normative anti-Covid per superare la fase di emergenza».

Vigevano è stato scelto dalla Regione come Comune capofila del progetto al quale hanno aderito anche Garlasco, associato ad Alagna e Borgo San Siro; Cilavegna, associato a Robbio; Mortara, Cassolnovo e Motta Visconti.