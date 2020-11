Vigevano, un Natale con le luminarie

«Ora è il momento di essere vicini alle imprese, sfru are al massimo le risorse e le opportunità del nostro Distre o del Commercio - spiega l’Assessore - Grazie al lavoro congiunto con l’ufficio di Vigevano dell’Associazione Commercianti della Provincia di Pavia e Confartigianato Imprese Lomellina, abbiamo deciso di utilizzare le risorse finanziarie stanziate dal Comune sul capitolo del Distretto del commercio per sostenere tutti costi degli addobbi natalizi. Era impensabile chiedere alle imprese uno sforzo economico, così come era impensabile immaginare Vigevano senza luci, senza il calore luminose del Natale».

Sono in corso di installazione nelle vie del centro 72 arcate e tre applique. Nei corsi di accesso principale alla città verranno montati 10 festoni luminosi, per accogliere nel modo migliore i visitatori. In Piazza Ducale verrà allestito l’albero di Natale con le luci, i portici ci saranno illuminati con installazioni a led lungo tutto il loro percorso, dando visibilità ai negozi.

Inoltre, grazie al successo del bando a favore dei Distretto del Commercio, presentato dal Comune a Regione Lombardia, è stato possibile assegnare 100mila di contributi alle imprese.

Un segnale veramente positivo - dice sempre il comunicato dell'amministrazione - su cui non si osava sperare: hanno partecipato sia aziende storiche che start-up gestite da giovani pieni di idee, confermando le potenzialità di Vigevano. Un segnale forte e insieme un viva sollecitazione alla nuova Amministrazione per sostenere le imprese e rilanciare, oltre le difficoltà del presente.