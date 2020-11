Piazza Calzolaio, ampliamento della zona in porfido

VIGEVANO - Il Comune progetta un piccolo restyling di Piazza Calzolaio d'Italia. Lo scopo - come si legge nella determina del dirigente dei Lavori Pubblici Domenico Martini che dà il via libera al progetto - è quello di "impedire ai veicoli in uscita dal parcheggio di immettersi, procedendo contromano per un breve tratto, nella viabilità ordinaria".

Sostanzialmente i lavori amplieranno la parte pedonale in porfido della piazza, per una larghezza che va dai 5 ai 7 metri, in maniera tale da impedire la svolta contromano nel pezzo iniziale di via Sacchetti verso la rotonda che collega con piazza Volta. "In dettaglio - si legge nella determina - viene previsto l’ampliamento della Piazza con allineamento alla pista ciclopedonale di via Sacchetti e ridefinizione dell’accesso al Parcheggio restringendo il calibro stradale ed obbligando i veicoli ad imboccare l’uscita a destra su via Sacchetti".

Il progetto, realizzato da Studio M2P S.r.l. di Vigevano prevede un costo finale di 64,5 mila euro e saranno eseguiti dalla SET BLOCK di Vigevano, ditta alla quale il Comune ha affidato l'incarico, "considerandola in possesso dei requisiti necessari, di cui ha considerato la specifica esperienza e professionalità acquisita in materia e la disponibilità ad avviare con sollecitudine i lavori secondo le necessità ed esigenze contestuali".

Ma ecco la documentazione fotografica e progettuale presentata al Comune.

1) La piazza come si presenta ora

2) L'ipotesi progettuale

3) Lo stato di fatto fotografico

4) La simulazione fotografica del progetto