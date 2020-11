I dati sulla pandemia a Vigevano

VIGEVANO - Nuova infornata di dati sull'andamento della pandemia in città da parte del sindaco Andrea Ceffa, che nel pomeriggio di venerdì ha tenuto la consueta diretta su Facebook. Ceffa commenta positivamente i numeri della settimana tra il 13 e il 20 novembre, che registrano sempre un incremento di tutte le voci, ma in proporzioni più contenute.

I positivi a Vigevano la settimana scorsa (al 13 novembre) erano 573, con un + 369 rispetto a quella precedente. Al 20 sono diventati 862, con un incremento di 289.

Le persone guarite da settembre sono 207, 93 in più alla scorsa settimana (erano 114, 27 in più rispetto sempre alla settimana prima). In isolamento si trovano ora 1.108 persone. Al 13 novembre erano 1.030. Infine i ricoveri di cittadini vigevanesi all'ospedale di Vigevano: sono 59 alla data di venerdì 20. Lo scorso venerdì erano 56. In terapia intensiva sono ricoverate attualmente quattro persone residenti a Vigevano, secondo i dati di Ats e Asst. Naturalmente i posti letto occupati non coincidono poiché l'ospedale accoglie anche persone provenienti da altri centri.