Piazza Ducale illuminata di rosso per la giornata contro la violenza sulle donne

Oltre all’illuminazione della Piazza Ducale il Comune patrocina l’iniziativa del Centro Antiviolenza Kore che ha promosso via social le interviste on line con due personalità che negli anni si sono distinte per la loro azione di contrasto alla violenza contro le donne: la dott.ssa Alessandra Kustermann e il dott. Fabio Roia.

L’associazione Soroptimist, sempre con l’autorizzazione comunale, ha steso sempre per il 25 novembre uno striscione “Antiviolenza” sulla cancellata del parco Pertini, di fronte alla rotonda adiacente al Pronto Soccorso.

«L’Amministrazione Comunale ha sempre portato avanti un’azione forte per la promozione delle pari opportunità e soprattutto per l’assistenza e la tutela delle donne in condizioni di fragilità e vittime di violenza - sono le parole dell'assessore alle pari opportunità Nunzia Alessandrino -. In particolare il servizio che risponde, sia come accoglienza, sia come presa in carico, è il Servizio Sociale Professionale operante presso la sede di Palazzo Esposizioni in piazza Calzolaio d’Italia».



Il numero da contattare è lo 0381.299888.



Fondamentali in questo campo sono le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. L’Amministrazione intende valorizzare anche in questo campo l’azione della Polizia Locale soprattutto per quanto riguarda le segnalazioni di violenza domestica e comunque di violenza contro le donne.

Il Comune di Vigevano è stato uno dei promotori della Rete Antiviolenza Pavese di cui fa parte dalla sua costituzione. In questo ambito promuove l’integrazione con i vari enti e soggetti che nel territorio, a vario titolo, assistono e sostengono le donne vittime di violenza e le loro famiglie Dal 2017, attraverso un finanziamento regionale, è stata aperta una casa-rifugio in cui le donne vittime di violenza, anche con i loro figli, trovano un posto sicuro e protetto per intraprendere un cammino di uscita dalla situazione violenta e di ricostruzione personale e relazionale.

Cooperativa Kore Onlus, gestore del centro antiviolenza con sede a Vigevano (PV):

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, tel. 351.9521151

• reperibilità h24 tel. 349.2827999 • email centroantiviolenzakore@gmail.com



Cooperativa LiberaMente-Percorsi di Donne contro la Violenza Onlus,

gestore del centro antiviolenza con sede a Pavia:

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, tel. 0382/32136 e numero verde 800 30 68 50

• reperibilità h24 tel. 334.2606499 • email centroantiviolenzapv@gmail.com



Associazione Chiara Onlus, gestore del centro antiviolenza con sede a Voghera (PV):

• dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (giovedì dalle 15.30 alle 19.00), tel. 0383.1915589 e 366.3432914

• reperibilità h24 tel. 328.9556295 • email gruppochiara@gmail.com