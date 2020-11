Ristori: quanti soldi sono arrivati?

VIGEVANO - Quanti soldi sono arrivati, realmente finiti nelle tasche di cittadini e imprese con i due decreti ristori varati dal governo per indennizzare le attività commerciali e artigianali chiuse con i vari Dpcm? Ci sono i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate. In provincia di Pavia sono stati effettuati 8.959 pagamenti, per un totale di quasi 60 milioni di euro (59.860.000). Il totale lombardo super il miliardo e mezzo.

A livello nazionale, si legge in un comunicato dell'Agenzia delle entrate, "sono stati eseguiti 312 mila pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dal Decreto Ristori 1 del 28 ottobre 2020 per un importo di 1,6 miliardi di euro. A questi bonifici si aggiungono i 2,4 milioni di accrediti relativi al Decreto Rilancio per un valore pari a 6,6 miliardi di euro. Complessivamente ad oggi i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall’Agenzia delle entrate ammontano a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite Iva".

"I pagamenti eseguiti ed il piano d’azione - Sono stati eseguiti tutti i pagamenti previsti dal decreto rilancio. Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti dei contributi previsti dal decreto ristori, sono stati eseguiti tutti quelli erogati automaticamente a chi aveva già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio (312 mila contribuenti interessati per un valore di 1,5 miliardi di euro). Dalla scorsa settimana, inoltre, è aperta la piattaforma telematica per l’invio delle domande per chi non aveva ricevuto il contributo previsto dal decreto rilancio. Saranno effettuati nelle prossime settimane gli ulteriori pagamenti automatici del decreto ristori 2 e i pagamenti su istanza del decreto ristori 1 e 2".