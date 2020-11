Covid 19: i dati di Vigevano

VIGEVANO - In attesa di conoscere da quando la Lombardia sarà spostata da zona rossa a zona arancione, il sindaco Andrea Ceffa ha fornito i dati sulla pandemia Covid 19 a Vigevano, attraverso la consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

I positivi: la settimana scorsa, dati di Ats sulla città di Vigevano, erano 862, con un incremento di +289 sulla settimana precedente. Alla data di venerdì 27 sono 1.161, con un incremento di + 299 casi.

I guariti, cioè tornati negativi al Covid, erano +93 la settimana scorsa, sono +79 questa settimana; diminuiscono sensibilmente le persone in quarantena o isolamento fiduciario. Erano aumentati di 78 la scorsa settimana, diminuiscono di -284 questa settimana.

I ricoveri di vigevanesi in strutture sanitarie vigevanesi: erano 59, questa settimana siamo a -14. Per quanto riguarda i decessi, il sindaco ha detto di non avere dati certi sulla città, ma a livello provinciale, nei giorni scorsi, ne sono stati registrati 4.

"Ci sono dati che danno qualche speranza e sono conformi con quelli regionali - ha commentato Ceffa - ma impongono sempre il rispetto delle norme di sicurezza: mascherina, lavaggio mani e niente assembramenti".