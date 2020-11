Riparte regolarmente domenica il Mercato di Campagna Amica

Ritorna regolarmente ogni domenica mattina in piazza Martiri della Liberazione a Vigevano il mercato di Campagna Amica. Lo annuncia Coldiretti Pavia, dopo che i banchi degli agricoltori avevano subito uno stop a causa degli ultimi Dpcm.

«Voglio ringraziare il sindaco Ceffa e l’assessore Alessandrino per aver prontamente affrontato e risolto insieme agli uffici comunali l’intoppo burocratico che si era creato – dice Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – Ora i nostri agricoltori possono tornare a portare anche a Vigevano i loro prodotti agricoli italiani e di stagione, come sempre nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie in materia di contenimento della diffusione del coronavirus».

Anche in zona rossa, infatti, i mercati di Campagna Amica si svolgono regolarmente su tutto il territorio provinciale, in quanto sui banchi degli agricoltori ci sono soltanto generi alimentari. Oltre a quello di Vigevano in piazza Martiri della Liberazione, appena ripartito e che da domani si svolgerà regolarmente ogni domenica mattina, gli altri mercati di Campagna Amica Pavia proseguono in sicurezza con cadenza settimanale sul territorio. A Pavia i mercati si tengono il mercoledì mattina in Piazza del Carmine, il giovedì mattina in via Tibaldi (quartiere Pavia ovest), il sabato mattina ancora in Piazza del Carmine e anche in via Pastrengo (quartiere Vallone). A Voghera è operativo il mercato della domenica mattina in piazza del Duomo.

«Soprattutto in questo periodo – sottolinea Giacomo Cavanna, Presidente di Agrimercato Pavia – è importante consolidare il rapporto tra i produttori agricoli e i cittadini, invitando tutti i consumatori a visitare i mercati in sicurezza e consumare prodotti locali».