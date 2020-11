Nidi, graduatorie online il 30 novembre

A seguito della riapertura delle domande per l’accesso ai Nidi Comunali, valide per l’anno scolastico in corso, effettuate dal 10 al 20 novembre, l’ufficio del Comune di Vigevano ha elaborato, con ampio anticipo sui tempi previsti dal Regolamento dei Servizi all’Infanzia, i dati pervenuti ed effettuato le verifiche su eventuali riserve da apporre.