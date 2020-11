Vigevano, da domenica ritorna "Campagna Amica”

Lo ha annunciato l’assessore al Commercio del Comune di Vigevano Nunzia Alessandrino dopo l’approvazione in giunta della delibera.

“Ormai dall’anno 2010 la giunta comunale, al fine di promuovere le attività dei mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, ha affidato alla Coldiretti l’allestimento e lo svolgimento di una manifestazione denominata ‘Campagna Amica’ utile a proporre all’utenza prodotti a chilometri zero, ossia direttamente dal produttore al consumatore, con l’abbattimento dei costi”.

“Considerata tale iniziativa fortemente legata all’offerta di prodotti del territorio, con garanzia di qualità, freschezza e risparmio, l’Amministrazione - precisa sempre l'assessore Alessandrino - in forza del D.M. delle politiche agricole 20.11.2007 e della L. R. Lombardia n. 6/2010, ha ritenuto opportuno istituire, in luogo della consueta manifestazione, un vero e proprio mercato per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, che si svolgerà ogni domenica mattina in Piazza Martiri della Liberazione”.