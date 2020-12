Tigros al fianco delle associazioni di volontariato

Nasce quindi l’iniziativa “Raddoppiamo la tua bontà”. Per ognuno dei 67 punti vendita sono state scelte le Associazioni di Volontariato che operano in prima linea a livello locale per supportare concretamente il territorio, come ad esempio la Caritas, la Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, la Protezione Civile, Terre des Hommes Italia, (l’elenco completo e dettagliato è su www.tigros.it)

Dal 1 al 9 Dicembre i clienti potranno donare 1 euro in cassa; per ogni euro donato Tigros ne aggiunge altri 2. L’intero ricavato verrà devoluto agli Enti/Organizzazioni scelti da ciascun punto vendita.

Questa proposta si affianca ad altre due già attive da aprile:

un servizio telefonico a disposizione di Comuni per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa che viene poi consegnata a domicilio dai Volontari;

il carrello della Spesa Solidale in tutti i punti vendita per donare prodotti di prima necessità e a lunga conservazione a chi ne ha più bisogno.

Queste attività concretizzano l’attenzione e la sensibilità di Tigros nel valorizzare il territorio in cui opera e nel restituire valore alle sue Comunità.