DoteComune: al via 16 progetti formativi retribuiti

Il Comune di Vigevano propone 16 progetti formativi di DoteComune, rivolti a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni residenti in Lombardia.

DoteComune è un tirocinio extracurriculare di inserimento o reinserimento lavorativo che si realizza negli Enti locali, secondo le linee guida di Regione Lombardia, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e per riqualificare adulti fuoriusciti dal mondo

del lavoro offrendo percorsi di aggiornamento e formazione.

I progetti della durata di 9 mesi saranno attivati presso l'area dei Servizi al Cittadino, con un impegno medio settimanale di 20 ore. E' previsto un contributo mensile di € 300 e la certificazione delle competenze

eventualmente acquisite, con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre giovedì 10 dicembre 2020, utilizzando il format di domanda allegato all'avviso pubblico.

I candidati che presentano regolare domanda, saranno convocati per un colloquio individuale di selezione, secondo le modalità di valutazione indicate nell’art. 9 dell’avviso pubblico. L’avvio dei progetti formativi di dote Comune è previsto per il giorno 21 gennaio 2021.

Maggiori informazioni ed il materiale per la partecipazione si possono trovare escaricare direttamente sul sito del Comune di Vigevano