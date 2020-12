Neve, in azione anche i trattori di Coldiretti

In provincia di Pavia – precisa Coldiretti – i trattori stanno già rimuovendo la neve dalle prime ore della mattina sulle strade dell’Oltrepò Pavese, mentre tra Como e Varese operativi i mezzi spargi sale. Agricoltori in allerta nelle province di Milano e Lodi, mentre nel Cremonese sono pronti a entrare in azione in mattinata.



I mezzi agricoli – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per consentire la circolazione e garantire la viabilità grazie alla maggiore tempestività di intervento, anche nelle aree più interne e difficili.

Nelle campagne osservata speciale anche la colonnina di mercurio: se le temperature scendono sotto lo zero per lungo tempo, infatti, sono a rischio le coltivazioni invernali in pieno campo, mentre per le serre aumentano i costi di riscaldamento.