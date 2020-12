Riqualificare la ex statale dei Giovi. E serve un nuovo ponte sul Po

E’ l’impegno rivolto al Presidente Fontana e alla Giunta regionale contenuto nella Risoluzione approvata questa mattina all’unanimità in Consiglio regionale.

Primo firmatario del documento è il Consigliere regionale Simone Verni (M5Stelle), a cui si sono aggiunti come sottoscrittori Roberto Mura (Lega), Ruggero Invernizzi (Forza Italia) e Giuseppe Villani (PD).

La richiesta prende spunto dalla delibera regionale del 14 luglio 2020 che ha finanziato 92 interventi provinciali di riqualificazione di ponti stradali e opere connesse e che ha assegnato alla Provincia di Pavia un cofinanziamento regionale di 90mila euro ripartito sui prossimi due anni per lavori sul ponte di Bressana, consistenti in interventi di ripristino della muratura e di manutenzione straordinaria del manto stradale per un importo complessivo pari a 120mila euro.

La tratta in considerazione è interessata da volumi di traffico che negli ultimi anni sono diventati sempre più intensi ed è una tratta privilegiata dal pendolarismo tra Milano e Pavia, con la presenza costante nell’arco dell’intera giornata di numerosi mezzi pesanti a causa della significativa presenza industriale che interessa l’intera area in questione; inoltre il ponte è caratterizzato dalla contemporanea presenza e passaggio di infrastrutture stradali e ferroviarie e necessita di costante monitoraggio e attenzione per i carichi di traffico a cui è sottoposto.

Il contenuto della Risoluzione era stato integrato in Commissione Territorio da un emendamento del Partito Democratico che sollecita anche la realizzazione della variante di Cava Manara, al fine di unire il ponte sul Po alla tangenziale di Pavia.