Fontana sul Dpcm: «Natale è famiglia, così si ferma la festività più importante»

«Natale è famiglia. Fermare ogni spostamento con la formula della restrizione comunale significa di fatto fermare la nostra festività più importante – sostiene il presidente della Lombardia Attilio Fontana – Non si tiene conto dell'enorme disparità tra chi abita nelle grandi città, con un ampio margine di movimento, rispetto a chi vive in un piccolo paese. Non si tiene conto di famigliari separati da un confine comunale, ma magari a 1 km di distanza. Non si tiene conto delle famiglie con genitori separati. Non si tiene conto degli anziani che vivono soli. Evitare grandi cenoni e assembramenti è la premessa che ci trova tutti concordi, ma occorre più buon senso. In questa direzione, ho avanzato a Conte la richiesta della modifica del Decreto Legge».