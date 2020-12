La pandemia a Vigevano: ecco i dati

VIGEVANO - Consueta diretta del tardo pomeriggio di venerdì per il sindaco Andrea Ceffa, che come ogni settimana ha fornito i dati sulla situazione della pandemia nella nostra città.

I positivi: la settimana scorsa, dati di Ats sulla città di Vigevano, erano 1.161, con un incremento di +299 sulla settimana precedente. Alla data di venerdì 4 dicembre sono 1.398, con un incremento di + 237 casi e quindi in tendenza a calare.

I guariti, cioè tornati negativi al Covid, erano +79 la settimana scorsa, sono +13 questa settimana; diminuiscono ancora le persone in quarantena o isolamento fiduciario. Erano diminuiti di 284 la scorsa settimana, diminuiscono di -33 questa settimana.

I ricoveri di vigevanesi in strutture sanitarie vigevanesi: erano 14 in meno la scorsa settimana, siamo passati a -3. In terapia intensiva sono rimaste ancora 5 persone, in un quadro, ha spiegato il sindaco "in cui vi è molta meno pressione sull'ospedale vigevanese". Per quanto riguarda i decessi, nell'ultima settimana, purtroppo, se ne sono registrati altri 3.