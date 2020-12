La webserie dedicata al Santuario del Varallino di Galliate

Il progetto, ideato e realizzato dai giovani Alessandro Belletti e Federico Gadda, sarà composto da nove episodi: uno per ogni scena, eccezion fatta per le ultime due unite in un unico filmato. Ogni episodio, con sigla d’apertura sviluppata appositamente per la webserie, prevede il “racconto” di quanto rappresentato all’interno della stazione attraverso le riprese video di statue e affreschi, accompagnate dalla lettura del testo del Vangelo inerente alla scena raffigurata tramite la voce di Fabio Crivellari, attore attivo nel panorama novarese. Sarà inoltre possibile leggere i testi dei vangeli grazie ai sottotitoli in sovraimpressione.

Le prime cinque puntate web narreranno le scene dei Misteri Gaudiosi, ovvero le cappelle situate sul lato destro interno alla Chiesa: esse avranno cadenza settimanale e termineranno verso le prime settimane di gennaio. Successivamente, dopo una pausa di quasi due mesi, la pubblicazione riprenderà a marzo con i restanti quattro episodi sui Misteri Dolorosi, i quali, situati sul lato sinistro interno alla struttura, si concluderanno con l’arrivo della Santissima Pasqua 2021.

I capolavori artistici di Dionigi Bussola, Giosué Argenti, Giovanni Battista Dominioni, Grazioso Rusca, Francesco Antonio Biondi, Magno Cogliati e, su tutti, Lorenzo Peracino, potranno ancora stupire credenti e “visitatori”, questa volta in versione online grazie all’utilizzo dei social network.

Alessandro Belletti, uno dei responsabili del progetto: “Siamo molto felici nel dare ufficialmente il via a “Il Varallino Racconta”: un’iniziativa importante, che pensiamo possa attirare e appassionare credenti e conoscitori delle zone novaresi e non solo. Speriamo inoltre che la webserie possa dare conforto a tutti coloro che vivono con difficoltà questo periodo e che un domani, tornati alla normalità, siano spinti dalla curiosità di vedere dal vivo le opere del Santuario”.

“Per noi il progetto ha anche valenza affettiva dal punto di vista territoriale. – spiega Federico Gadda, altro responsabile del progetto – Da sempre il Varallino è un punto di ritrovo, di gioco, di culto e di aggregazione sociale per tante generazioni. Oggi quindi siamo noi, attraverso i canali digitali, a portare il Varallino nelle case di tutti coloro che lo conoscono”.

Don Ernesto Bozzini, parroco di Galliate: “La parrocchia di Galliate e tutta l’amministrazione del Santuario hanno accolto con molto piacere l’iniziativa ideata e progettata da ragazzi cresciuti nel nostro Comune”.