McDonald's dona 500 pasti

VIGEVANO - Cinquecento pasti in favore di chi ha bisogno. Un panino, patatine e bibita: il classico menu di McDonald's che diventa solidale, in questo natale 2020 nel quale ci si deve preoccupare di chi, a causa della pandemia, a perso i propri mezzi di sostentamento e si trova in difficoltà. L'iniziativa è stata presentata nella tarda mattinata di mercoledì nell'aula consiliare del Comune, alla presenza di vari assessori della giunta Ceffa (Andrea Sala, Marzia Segù, Nunzia Alessandrino). A spiegare l'iniziativa il gestore dei ristoranti McDonald's di Vigevano, Abbiategrasso e Parona, Sergio Colombo. La distribuzione delle card con caricati i buoni validi un pasto sarà a cura degli uffici Servizi sociali del Comune, che individuerà le persone e in nuclei familiari alle quali assegnarle. L'incarico materiale di consegnarle sarà delle Croci cittadine e della Coc di Vigevano. il buono potrà poi essere speso al ristorante di corso Milano. Una collaborazione, quella tra Comune e la multinazionale americana, che si auspica, come hanno detto tutti gli assessori, "possa spingere all'emulazione e far nascere altre iniziative simili".