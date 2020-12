Addio a Taruffo, primo presidente della Ussl lomellina

VIGEVANO - È stato un importante giurista e fu il primo presidente della Ussl Lomellina. È scomparso Michele Taruffo, 77 anni, docente di Diritto processuale civile all'Università di Pavia, protagonista della politica cittadina da fine anni '70 e per quasi tutti gli '80. Eletto in consiglio comunale nel 1979, quale indipendente nella lista del Pci, diventa assessore al Personale nella prima giunta guidata dal sindaco Carlo Santagostino, incarico che lascia per diventare il primo presidente della Ussl 78 Vigevano e Lomellina, appena istituita con la riforma del servizio sanitario. Lascia l'incarico nel 1982. Nel 1983 viene ricandidato e rieletto in consiglio comunale, sempre con il Pci. Non si presenterà alle elezioni successive, nel 1988, chiudendo di fatto la sua vicenda politica.

Nato a Vigevano nel 1943. Taruffo si era laureato nel 1965 in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia. Dal 1976 ha iniziato la sua carriera di professore ordinario di Diritto Processuale Civile, nella stessa Università, dove ha insegnato anche Diritto Processuale Comparato e Diritto Processuale Generale. Nel 1994, 1995 e 1996 è stato Visiting Professor presso la Cornell Law School, dove ha tenuto corsi di diritto processuale comparato. Nel 2003 è stato Visiting Professor presso lo Hastings College of the Law della University of California, dove ha tenuto un corso di Comparative Civil Procedure e un seminario su Theory of Evidence and Proof. Ha pubblicato 9 libri e decine di saggi sui temi del diritto diritto processuale, diritto e teoria delle prove, teoria generale del diritto, diritto comparato, storia del diritto.