Ponte, si riapre già nelle prossime ore

Il ponte sulla 494 che attraversa il Ticino riaprirà già nelle prossime ore. Doveva chiudere dalle 20 di venerdì 11 alle 8 di sabato 12, ma gli interventi sono durati meno del previsto. Il ritorno del traffico è già previsto in nottata. Non sarà necessario (come era stato annunciato in via precauzionale) una seconda chiusura nella nottata tra sabato 12 e domenica 13 dicembre. Gli operai hanno realizzato una passerella sul canale Don Antonio, dove passerà la nuova ciclopedonale "Traccia azzurra" che unisce Vigevano ad Abbiategrasso.