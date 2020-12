Zona gialla, le aspettative degli esercenti pavesi

Pavia - Domani la Lombardia diventa zona gialla e per molte attività è una boccata d'aria fresca anche se, bene ma non benissimo, bar e ristoranti possono rimanere aperti solo fino alle 18. Il commercio è l'anima dell'economia reale, si riuscirà a salvare il salvabile? Ascoltiamo alcuni degli esercenti pavesi, come hanno vissuto la fase dell'asporto e cosa si aspettano dalla riapertura alla somministrazione.