Elezioni ci sarà il riconteggio...inutile

Un conteggio che però non toglierà al sindaco Andrea Ceffa la vittoria al primo turno. È quanto hanno deciso i giudici del Tar lombardo, emettendo martedì la loro ordinanza riguardo al ricorso presentato da 5 candidati sindaco usciti battuti alle elezioni del 20 e 21 settembre scorso.

Il Tar ritiene che, in particolare, “le censure dedotte avverso la legittimità del verbale della sezione elettorale 45 paiono fondate, ma l’accoglimento di tali censure non risulta determinare, prima facie (a prima vista, ndr), un cambiamento dell’esito delle vota- zioni”. Ma in ogni caso è “necessario, ai fini di compiuta verifica di tale circostanza, un riconteggio dei voti validi espressi.

La verifica dovrà essere effettuata “dal Prefetto di Pavia, o un funzionario da lui specificamente delegato” entro e non

oltre dieci giorni “dalla comunicazione della presente ordinanza”.

Dovrà essere “ricalcolato il quorum per l’elezione al primo turno del Sindaco - detratti i voti espressi nella Sezione 45 - e i voti complessivamente ottenuti dai singoli candidati sindaci”.