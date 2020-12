Vigevano, gli Alpini avviano la distribuzione dei pacchi natalizi

Si è svolta questa mattina, presso la sede degli Alpini di corso Genova, la distribuzione di buoni alimentari, sacchetti di riso, panettoni, giocattoli e mascherine alle famiglie in difficoltà, in collaborazione con il Coordinamento Volontariato presieduto da Rossella Buratti e altre associazioni come gli Angeli Colorati, Articolo 3 e un gruppo di ex-liceali.

Ecco l’evento documento dalle immagini di José Lattari.