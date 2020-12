Uniti in tempo di Covid... per tornare a lavorare

“Siamo un gruppo di imprenditori, chi ha un ristorante, chi una pizzeria, chi un bar, chi un pub, chi una attività commerciale, la cosa che ci accomuna è la voglia e la necessità di voler tornare a lavorare, ovviamente rispettando tutte le procedure di sicurezza, siamo ormai stufi di ricevere notizie e obblighi un giorno per l' altro”.



Il gruppo è sorto oggi a Vigevano e ne fanno parte per ora una quarantina di operatori.

“Ormai è giunto il momento di mettersi in gioco in prima persona, questa è la prima volta che succede, diverse categorie sono pronte a scendere in piazza per chiedere la collaborazione ed il coinvolgimento di Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, indipendentemente dal loro colore politico”.

Ecco il video dell'iniziativa