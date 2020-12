Natale a Pavia, la solidarietà verso i più deboli

Pavia - Anche per le categorie meno fortunate è stato Natale: la Comunità di Sant'Egidio si è occupata come ogni anno di regalare un momento di gioia anche a chi ha un budget talmente limitato da non potersi permettere un pranzo di Natale.

Il giorno della vigilia i volontari hanno distribuito a domicilio i doni pervenuti grazie alla solidarietà dei cittadini e di alcune aziende, mentre il 25 è stato organizzato il pranzo per i senzatetto all'oratorio di San Primo, in una cornice abbastanza singolare: all'aperto e con due particolari stufe che generavano aria calda. Il clima non ha aiutato, tra vento e pioggia, ma i volontari sono riusciti comunque a ospitare 25 tra i loro assistiti, suddivisi in due turni per garantire il distanziamento.