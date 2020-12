Pavia: la neve crea non pochi disagi

A Pavia la neve ha creato non pochi disagi.

Già questa mattina sul presto si potevano ammirare su tutti i social network immagini romantiche di un paesaggio senza alcun dubbio gradevole alla vista, se non fosse che già a metà giornata si sono viste le prime conseguenza di una nevicata come non se ne vedevano da tempo.

Strade ghiacciate, soprattutto ai bordi vicino ai marciapiedi, montagnole di neve mista a fango che ostacolavano la mobilità a piedi, con il rischio di scivolate memorabili. E ancora disagi in zona stazione, tra treni in ritardo e soppressi.

Le temperature non sembrano destinate ancora ad abbassarsi, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni