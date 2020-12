Pulire i marciapiedi? Ci pensano i giovani della comunità islamica

«Pronti per spalare la neve». Dalle 13 di oggi i giovani della comunità islamica vigevanese, armati di pale e badili, sono in azione per ripulire i marciapiedi e gettare sale al fine di evitare la formazione di strati di ghiaccio.



«Siamo partiti da via dei Mulini - spiega Ibrahim Hussein, portavoce degli islamici vigevanesi - e arriveremo anche nelle strade del centro. Vogliamo togliere ogni possibile ostacolo al transito delle persone sui marciapiedi».



Non è la prima volta che la Comunità islamica vigevanese balza agli onori della cronaca per opere di assoluto rilievo.

In tempo di Covid l'importante donazione al Comune di Vigevano, quindi la distribuzione dei panettoni davanti al Duomo ai fedeli che uscivano dalla messa.



Oggi pomeriggio si sono messi a disposizione per ripulire parte della città