La città preda del ghiaccio

Una serie di fotografie scattate martedì in tarda mattinata mostra alcune zone della città nelle quali camminare sui marciapiedi è impresa impossibile e pericolosa. Nella notte tra lunedì e martedì la neve non sgomberata è ghiacciata e i marciapiedi sono spesso impraticabili. La gente cammina in mezzo alle carreggiate, con evidente pericolo di essere investiti. Da parte di alcuni esponenti dell'amministrazione si ribatte che il regolamento comunale prevede che ogni proprietario spazzi la neve davanti al proprio tratto di marciapiede, ma il primo inadempiente sarebbe proprio il Comune, come dimostrano le foto davanti alle scuole Regina Margherita o sul cavalcavia La Marmora. Comune che in un avviso pubblicato sul sito istituzionale ammette che "in questa fase di emergenza il Comune di Vigevano NON ha a disposizione personale per spalamento a mano". L'impresa appaltatrice dello sgombero neve (Vicos) ha messo a disposizione i propri mezzi, ma la tendenza al risparmio dell'amministrazione sull'importo della gara ha fatto sì che il numero dei mezzi sia sceso da 35 a 23.