A Pavia un Capodanno... in meditazione

Pavia: Capodanno in meditazione, una cosa alquanto singolare, in un anno altrettanto singolare. Non essendo possibile organizzare veglioni e situazioni di divertimento da 31 dicembre, ecco la proposta del Counselor Salvatore Bruno e del team 'meditiamo insieme'.

L'evento è completamente gratuito. Questo 31 dicembre alle 22.30, l'appuntamento è in video conferenza per salutare l'anno vecchio e inaugurare quello nuovo, attraverso una serata di meditazione finalizzata a ricaricare i partecipanti di energia positiva, di gioia e di pace, così recita la locandina. Per partecipare basta mandare una mail a scienzaemeditazione@gmail.com.

Tutte le info saranno inviate via mail.

Salvatore Bruno è un esperto di meditazione e da anni collabora a progetti insieme all'Università di Pavia.