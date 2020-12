Neve, città nel caos: il sindaco chiede scusa

Una situazione che si sta normalizzando, anche se si teme per le nuove precipitazioni previste tra venerdì e sabato.

In via precauzionale questa notte passeranno i mezzi spargisale, viste le temperature ancora sotto lo zero. Ma proprio sulla gestione dell’emergenza neve si sono sviluppate le polemiche in città.

Il sindaco Andrea Ceffa ha ammesso che le cose non sono andate per il meglio. «I disagi ci sono stati, soprattutto per le strade secondarie, mi devo scusare con i vigevanesi - ha detto - Abbiamo chiesto all’impresa appaltatrice, che ha operato bene sulle arterie principali, interventi più efficaci».