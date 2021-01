Iniziata oggi pomeriggio la vaccinazione anti-Covid in ospedale

È partita oggi alle 15 all’ospedale di Vigevano la campagna di vaccinazione anti-Covid per il personale sanitario dello stesso ospedale, dopo la giornata inaugurale del 27 dicembre a Pavia riservata a pochi “testimonial”. Nel pomeriggio sono stati vaccinati un centinaio tra medici, infermieri e altri dipendenti (anche non sanitari) dell’ospedale. Erano presenti il direttore generale Michele Brait e quello socio-sanitario Armando Gozzini. Si lavora su tre postazioni con una potenzialità è di 240 dosi al giorno, per cui entro la fine di questa settimana la somministrazione dovrebbe essere conclusa per il personale ospedaliero. Poi si passerà ai medici di base e agli ospiti delle Rsa. La seconda dose seguirà a 21 giorni dalla prima. Giovedì partiranno le vaccinazioni anche a Voghera. Per gli altri ospedali come Mortara e Mede le dosi saranno consegnate ad alcuni medici e verranno somministrate direttamente nella struttura.