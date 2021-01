Tribunali, la situazione

Tribunali: l'elemento telematico ha contribuito a non far fermare del tutto la macchina della giustizia, diverso è nei casi in cui le udienze richiedono la presenza di testimoni, e questo varia di città in città. L'avvocato pavese Raffaella Procaccini, a contenzioso nei comuni di Milano, Pavia e Firenze, ci fornisce un quadro dettagliato della situazione, con uno sguardo verso il futuro in vista di un ritorno alla normalità da tutti auspicato.