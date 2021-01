Elezioni comunali, ricorso bocciato dal Tar

VIGEVANO - Bocciato anche l’ultimo ricorso per chiedere l’annullamento delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre scorsi. La sentenza è stata emessa martedì dai giudici del Tar lombardo e pubblicata nella giornata di mercoledì. Le ragioni per cui il ricorso è stato respinto, si legge nel dispositivo, “verranno esposte in motivazione”. Il ricorso era stato presentato dai candidati sindaco Alessio Bertucci, Luca Bellazzi, Furio Suvilla, Giuseppe Squillaci e Silvia Baldina, sconfitti al primo turno dal leghista Andrea Ceffa, che aveva raggiunto la maggioranza assoluta per soli 150 voti.

Sulla sentenza dei giudici amministrativi vi è il commento di Silva Baldina (Movimento 5 Stelle): "Riguardo alla sentenza che ha respinto il ricorso alle elezioni e in attesa delle motivazioni che arriveranno presto, posso confermare che l'esito era quasi scontato ma con questo atto abbiamo voluto accendere una luce sulle numerose anomalie riscontrate durante il voto di settembre. Abbiamo voluto mettere in luce le carenze amministrative e organizzative evidenziate ai seggi, le nomine frettolose e la poca formazione del personale addetto".