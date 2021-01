Lavori nei parchi comunali per i beneficiari del Reddito di cittadinanza

VIGEVANO - Saranno quattro persone che percepiscono il Reddito di cittadinanza, divise in due squadre, ad occuparsi di monitorare la condizione dei parchi comunali cittadini e di effettuare piccoli interventi di pulizia e manutenzione di giochi e giostrine (ma non del verde). È il primo progetto che partirà a Vigevano, presentato ieri dagli assessori competenti in una conferenza stampa che si è svolta in aula consiliare (Daniele Semplici, ambiente e Marzia Segù, servizi sociali) e dal sindaco Andrea Ceffa. "Parchi e verdi a misura di bambino" è il nome dato al primo Puc (Progetti utili alla collettività), che prevede un impiego settimanale per 8-10 ore a persona coinvolta e sarà di carattere sperimentale (fino a giugno prossimo). I parchi sui quali si interverrà saranno Parco Parri (se la gestione tornerà al Comune), il Parco degli Alpini in corso Genova (idem), Parco Isola che non c'è in viale Beatrice d'Este, quello di via Montenero, il giardino di Palazzo Riberia, i due in via Brigate Partigiane (compreso lo skate park), Parco Pertini in via Leonardo da Vinci, il parco Baden Powell in viale Petrarca, Parco Longo, il giardino delle scuole Regina Margherita e infine quello di via Ippocrate.

La proposta di avviare questi progetti legati al Reddito di cittadinanza era stata sollecitata, fin dall'anno scorso, dalla consigliera cinquestelle Silvia Baldina,anche lei presente alla conferenza stampa di mercoledì mattina. "Mi fa piacere - ha commentato - aver stimolato l’interesse nei Puc. Nella mia interrogazione di giugno chiedevo di far lavorare i beneficiari RDC partendo dai parchi pubblici. Speriamo che partano anche altri progetti come quelli sociali e culturali e che non sia solo un spot pubblicitario per far vedere che si fa qualcosa. Spiace si sia perso tempo da ottobre 2019 e che la precedente amministrazione non l’abbia mai considerato. Comunque i beneficiari sono 2.000 e mi aspetto che vengano coinvolte presto altre persone. Lo prevede anche la legge da oltre un anno".