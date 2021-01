ioapro1501, l'appello del sindaco: rispettare la legge

Non dovrebbero esserci particolari problemi a Vigevano. Al momento non si registrano esercenti pronti ad aderire alla protesta lanciata in questi giorni a livello nazionale #ioapro1501, una disobbedienza contro le restrizioni anti-Covid a partire dal 15 gennaio

Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, lancia comunque un appello ai gestori di ristoranti: rispettiamo la legge, ci sono altri modi per far sentire la vostra voce.