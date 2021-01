Asporto: insufficiente per i commercianti e aggrava il rischio assembramento

Esperimento arancione, come sta andando? I commercianti pavesi ce la mettono tutta, ma far rispettare le regole non è sempre facile. L'asporto, oltre che insufficiente a coprire le spese di bar e locali, non si sta rivelando semplice da gestire.



Gruppi di ragazzini riuniti sotto i portici della piazza a sorseggiare drink prima del coprifuoco, non propriamente distanziati.

E' lecito pensare che sarebbe stato meglio se fossero stati seduti ognuno sulla propria sedia.



Cosa ne sarà del commercio se si va avanti così? A Milano la situazione non è diversa, anzi, forse addirittura peggio essendo città metropolitana