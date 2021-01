Vigevano, Giorno della Memoria: una medaglia d'onore in ricordo di Oreste Giannuzzi

Una cerimonia toccante tenutasi mercoledì mattina in sala consiliare a Vigevano, alla presenza dell’amministrazione comunale.



Nel Giorno della Memoria riemergono le storie tragiche di deportati militari italiani nei lager, rimaste incollate per troppo tempo tra le pagine della Storia. Fusarini è il nipote di Oreste Gianuzzi, classe 1914, «uomo partito per una guerra non voluta e non sentita» e finito dopo l’8 settembre nel campo di lavoro di Bocholt in Westfalia, Lo Stalag VI F.

Sarebbe sopravvissuto: il suo decesso per cause naturali è avvenuto nel 1996.



Il nipote, Ferraris Fusarini, in rappresentanza della famiglia ritirava l’onorificenza che, dal 2006, viene concessa a una categoria (gli Internati militari italiani) dimenticata per decenni.