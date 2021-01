Elezioni comunali: "La parola ora passa alla magistratura ordinaria"

VIGEVANO - Sulle elezioni comunali del 20 e 21 settembre scorsi la sentenza del Tar ha messo la parola fine. I candidati sindaco ricorrenti hanno deciso di non appellarsi al Consiglio di Stato. Resta però aperta la vicenda penale, con la querela per frode elettorale che gli stessi ormai ex candidati avevano presentato prima ancora della pronuncia dei giudici amministrativi. Ad essa ora è stata aggiunta una memoria integrativa contenente il giudizio del Tar, considerato "contradditorio" da Furio Suvilla (Vigevano Futura) in una conferenza stampa che si è svolta venerdì mattina. Una strada condivisa anche dagli altri ricorrenti (assente, ma in linea con gli altri Giuseppe Squillaci de La Strada verso Vigevano) Alessio Bertucci (centrosinistra), Luca Bellazzi (Polo Laico) e Silvia Baldina (M5S). "Il Tar - ha spiegato Suvilla - ha ritenuto non ci fossero i presupposti per l'annullamento delle elezioni, ma ha riconosciuto la fondatezza del ricorso e la sussistenza di anomalie e irregolarità in diverse sezioni", in particolare alla 45 (con 650 schede fantasma). "La sentenza sarebbe ampiamente appellabile, ma il nostro intento era ripristinare trasparenza e legalità nel processo elettorale. Vedremo cosa deciderà la magistratura ordinaria". C'è poi il caso delle 5 "schede ballerine", già votate e vidimate da un'altra sezione, trovate durante lo scrutinio al seggio 23: "Prima o poi la manina che ha infilato quelle schede sarà beccata", ha detto Bellazzi. Ma non si rischia di passare per i Trump della situazione? Gli ex candidati, ora tutti consiglieri comunali hanno voluto precisare che non è in discussione la legittimità del vincitore, l'attuale sindaco Andrea Ceffa, ma la necessità che il processo elettorale sia svolto in modo corretto e nel rispetto della legalità. E non con 3 mila schede che secondo i conteggi contenuti nel ricorso sono sparite o riportate in modo confuso in verbali spesso pasticciati e contenenti infinite correzioni sui numeri.