Vigevano accelera sulla digitalizzazione

«Da tre mesi ormai – spiega il vicesindaco Antonello Galiani, che ha la delega al servizio informatico comunale e ai servizi alla città – gli uffici stanno lavorando per prepararsi alla trasformazione, che ci consentirà, entro la fine dell’anno, di estendere i servizi digitali per i cittadini e le imprese. Abbiamo tempo fino al 28 febbraio per adeguarci ai parametri richiesti dal Ministero. Si tratta di un passaggio decisivo per l’ottenimento dei fondi: dovremo rendere accessibili i servizi on line attraverso il sistema pubblico di identità digitale, ovvero lo Spid, oltre a portare a termine l’integrazione della piattaforma di pagamento PagoPA. Non solo, perché sarà poi necessario “migrare” tutti questi servizi anche sugli smartphone, rendendoli cioè fruibili anche sull’applicazione IO».

Attualmente, il Comune di Vigevano ha attivato PagoPA per il pagamento delle contravvenzioni del codice della strada della polizia locale, dei servizi integrativi scolastici (refezione, pre e post scuola), delle rette dell’istituto musicale “L. Costa”, del trasporto funebre, delle pratiche di separazione e divorzio, del contrassegno per la sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria a tariffa agevolata, dell’illuminazione votiva.

Il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione richiede ai Comuni di trasferire entro la fine del 2021 almeno il 70% dei servizi di incasso su PagoPA, e di integrare e attivare almeno 10 servizi digitali sulla piattaforma IO, l’applicazione per smartphone dei servizi pubblici oggi conosciuta soprattutto per il cashback. Gli enti locali presenti sull’app IO sono ancora pochi, nessuno della provincia di Pavia.

«L’obiettivo – spiega il vicesindaco Galiani – è colmare il divario tecnologico e mettere a disposizione dei cittadini i principali servizi che la tecnologia oggi ci consente di erogare anche senza recarsi fisicamente allo sportello. Sarà più comodo e facile pagare i tributi o un determinato servizio. Il cittadino, inoltre, potrà ricevere notifiche sul proprio smartphone anche per i documenti in scadenza, come ad esempio la carta d’identità, oppure effettuare l’iscrizione all’asilo, sbrigare le pratiche anagrafiche. Imprese e professionisti, ad esempio, avranno più facile accesso a una determinata pratica edilizia. Come primo passo – conclude il vicesindaco Galiani – aggiungeremo a PagoPA la possibilità di pagare l’affitto dei locali comunali e le idoneità abitative, mentre sull’applicazione inizieremo inserendo i contrassegni del parcheggio della stazione. Siamo quindi solo all’inizio di un percorso che dovrà essere continuamente incrementato. In questo momento, però, abbiamo dato una prima, e credo significativa, accelerata».